سعر صرف الليرة التركية قابل الدولار

المستقلة … شهدت الليرة التركية اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا بقيمتها بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي.

حيث يعتبر هذا الارتفاع تعافي جديد لليرة التركية مقابل الدولار بعد سلسلة من الانخفاضات المستمرة في الفترة الماضية.

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وسجلت الليرة التركية اليوم الجمعة سعر صرف بلغ ٧٨١ ليرة تركية لكل مائة دولار أمريكي.

كما يتوقع أن تستمر الليرة بالانخفاض اكثر خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.