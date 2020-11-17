سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار

المستقلة … شهدت الليرة التركية اليوم الثلاثاء انخفاضاً بقيمتها مقابل الدولار الامريكي وهو ما يعتبر انخفاض ملحوظ بعد ان تعافت الليرة منذ الاسبوع الماضي و ارتفعت قيمتها امام الدولار.

حيث سجلت اليوم الثلاثاء الليرة التركية سعر صرف مقابل الدولار 776 ليرة لكل مائة دولار وهو ما يعتبر انخفاضاً بقيمتها عن يوم امس بعد ان سجلت 764 ليرة لكل مائة دولار.

هذا التذبذب بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار سببه عدة عوامل منها سياسية تعيشها تركيا في المنطقة ومنها اقتصادية وعسكرية ومنها بسبب الازمة الحالية لفيروس كورونا.