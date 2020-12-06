سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار

المستقلة … تعاني الليرة التركية منذ مطلع الشهر الماضي / نوفمبر انخفاضاً حاداً بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي والذي بدوره ادى الى اسوء مستويات لليرة التركية هذا العام بعد ان سجلت ما يقارب ٨٥٠ ليرة تركية مقابل ١٠٠ دولار امريكي

اليوم الاحد سجلت الليرة التركية سعر صرف مقابل الدولار بلغ ٧٨٠ ليرة تركية لكل ١٠٠ دولار وهو ما يعتبر اساساً ارتفاعاً بقيمة الليرة التركية مقارنةً بنفس الفترة من الشهر الماضي / نوفمبر تشرين الثاني.

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ويوم غد الاثنين ستفتح الاسواق مع بداية اسبوع جديدة في العاصمة التركية انقرة مع توقعات بافتتاح الاسواق بانخفاض جديد لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار وقد يكون اهم اسبابها هو الازمة التي تمر بها البلاد بسبب الحظر المطبق لمحاربة انتشار فيروس كورونا هناك.