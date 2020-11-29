سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار

سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار

المستقلة .. الليرة التركية لا زالت تشهد انخفاضاً بقيمتها بشكل متواصل امام الدولار الامريكي، حيث سجلت اليوم الاحد سعراً جديداً وانخفاضا بقيمتها.

اليوم الاحد سجلت الليرة التركية سعر صرف بلغ 7.84 ليرة تركية لكل واحد دولار امريكي اي ما يعادل 784 ليرة تركية لكل مائة دولار.

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ويتوقع ان تشهد الليرة التركية انخفاضاً اكبر يوم غد الاثنين بعد افتتاح بداية الاسبوع في تركيا.

يذكر ان الليرة التركية قد شهدت اسوء انخفاض لها بقيمتها مقابل الدولار منذ مطلع الشهر الحالي / نوفمبر 2020.