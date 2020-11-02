سعر صرف الدولار يرتفع من جديد ويطيح بالليرة التركية

المستقلة … الليرة التركية تعيش اسوء فتراتها امام الدولار الامريكي لتهبط الى القاع وتسجل اسوء انخفاض لها هذا العام

سجل الدولار الامريكي اليوم الاثنين ارتفاعاً جديداً امام الليرة التركية مع بداية التداول في الاسواق التركية هذا الاسبوع.

حيث سجل الدولار سعر صرف وصل 8.40 ليرة تركية أي ما يعادل 840 ليرة مقابل كل مائة دولار امريكي، وهو ما يعتبر اقوى هبوط تشهده الليرة التركية هذا العام امام الدولار.

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هذا الهبوط كان متوقعاً من قِبل العديد من الخبراء والاخصائيين الاقتصاديين الاتراك، ومن المتوقع ان تشهد الليرة المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان الليرة التركية كانت قد أغلقت الشهر الماضي ” أكتوبر ” بسعر صرف 835 ليرة مقابل مائة دولار امريكي وهو ما كان الاعلى لها خلال الشهر الماضي بعد ان مرت بالعديد من حالات الصعود والهبوط بسعر الصرف.