سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الجمعة
المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار التقريبية مع بعض العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (11 كانون الأول 2020)، بحسب رصد مختصين.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 127,250
سعر شراء الدولار 126,250
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 121,63 دولار
الأسترليني : 100 باوند 133,23 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 790,60 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1837,33
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 50,35 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 46,93 دولار
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