سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الجمعة

المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار التقريبية مع بعض العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (11 كانون الأول 2020)، بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 127,250

سعر شراء الدولار 126,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 121,63 دولار

الأسترليني : 100 باوند 133,23 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 790,60 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1837,33

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 50,35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 46,93 دولار