سرقة أموال خطيبها بالإكراه في دبي بعد الاعتداء عليه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت النيابة العامة في دبي اليوم الأحد، عن تواطؤ فتاة أفريقية، في التخطيط مع عصابة -من جنسيتها ذاتها- مكونة من 3 أفراد، لسرقة أموال خطيبها بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل داخل شقته.

وفي التفاصيل وفقا لـ ”الإمارات اليوم“، أن رجل أعمال أفريقيا فوجئ برجلين ملثمين يقتحمان شقته، أثناء وجوده مع خطيبته، واعتديا عليه بسكين وهدداه بالذبح، لإجباره على فتح خزنة النقود، وسرقا منه 150 ألف درهم (40.8 ألف دولار) بالإكراه، قبل أن يفرا هاربين.

وكانت صدمة رجل الأعمال عندما اكتشفت شرطة دبي أن خطيبته هي الرأس المدبر للجريمة، إذ خططت لها، وكلفت صديقها (المتهم الأول) بجمع بقية المتهمين وتنفيذ السرقة، وأحيل المتهمان اللذان ضبطا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي باشرت محاكمتهما حضوريا، فيما يجري البحث عن المرأة ومتهم آخر، يحاكمان غيابيا في القضية ذاتها.

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