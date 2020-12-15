سبتمبر المقبل..أبل تصدر “أيفون13”

المستقلة/-يتوقع المحلل “مينج تشي كو” أن تعود “آبل” إلى خطتها المعتادة لإصدارات “آيفون” العام القادم، والتي كانت أوقفتها مؤقتًا بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس “كوفيد-19”.

ومن المتوقع إصدار سلسلة “آيفون 13” بحلول نهاية سبتمبر 2021، حيث أجلت “آبل” إصدار “آيفون 12” عدة أشهر خلال 2020 بسبب تداعيات الوباء.

ونفى “كو” القلق المتعلق بشأن بطء شركة “تي إس إم سي” التايوانية في إنتاج رقائق “إيه 15″، وأضاف أنها ستحول خط الإنتاج بأكمله لإنتاج “إيه 15”.

والجدير بالذكر أن جهاز “آيفون 12 برو” و”برو ماكس” حققا مبيعات أفضل من المتوقع خلال 2020