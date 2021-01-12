سبب اعتذار هيفاء وهبي عن عدم مشاركة يسرا مسلسلها الجديد

المستقلة/ منى شعلان/ كشف المنتج المصري جمال العدل عن اعتذار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي ، عن عدم المشاركة في بطولة أحدث مسلسلات الفنانة المصرية يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وأشار المنتج، جمال العدل، إلى أن هيفاء وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل شهر، بسبب ارتباطها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلا عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

وأكد العدل أنه جاري البحث عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة هيفاء وهبي له في أحداث المسلسل.

وكان من المقرر أن تخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دراما رمضان بشكل مختلف هذا العام بمشاركتها لأول مرة للنجمة يسرا بدور ضرتها في مسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويحمل أحدث مسلسلات يسرا اسما مبدئيا هو “حرب أهلية”، حيث يجري حالياً الانتهاء من جميع التحضيرات وتعاقدات باقي النجوم المنضمين للعمل.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة هيفاء وهبي لعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “أسود فاتح” الذي تخوض به أولى تجاربها الدرامية خارج الموسم الرمضاني وحددت الشبكة ومن المقرر عرضه يوم 28 يناير الجاري على شبكة قنوات mbc ، وذلك عقب عرضه على منصة شاهد الرقمية.

تدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأسًا على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.