سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال سامح شكري وزير الخارجية، نبحث عن حل ودي وسلمي، تجنا العواقب الوخيمة التي قد يتسبب فيها عدم التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن: ليس هناك بديلل لمصر الا حماية أمنها المائي، مشدد علي ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره في حماية السلم والأمن في العالم.

وأكد أنه لابد لمجلس الأمن التحرك والقيام بدروه، وتبني مشروع تونس في أزمة سد النهضة

وأشار أن مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل، وسوف نبذل كل الجهود للوصول إلي اتفاق للشعوب التي تعيش علي نهر النيل.