سارة التونسي تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة طردها من مسلسل “حرب أهلية”

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة سارة التونسي عن صمتها ، وردت على تصريحات المُنتج المصري جمال العدل، الذي قال إن سبب استبعادها هو افتعالها بعض المشاكل والتي كانت من المُمكن أن تؤثر بالسلب في أجواء العمل، بالإضافة أنها لا تحمل تصاريح ورقية من النقابة لها، وتم استبدالها بالفنانة أروى جودة.

وكتبت سارة التونسي، فى منشورًا لها عبر حسابها على فيسبوك، قائلا: “احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية وبخصوص ماحدث وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت لكن كلي ثقة في القضاء المصري”.

وأضافت التونسي: “لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي الشخصية والمهنية والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة”.

واختتمت حديثها قائلة: “أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير حيث إن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة و ذكريات جميلة”.

وطرح اليوم المنتج تامر مرسي برومو مسلسل “حرب أهلية” بطولة الفنانة يسرا، التي تنافس به في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، على قناة cbc.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة الفنانة يسرا، جميلة عوض، سينتيا خليفة، خالد أنور، رشدي الشامي، بسنت صيام، باسيل خياط، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج العدل جروب، وأروى جود التي حلت بدلًا من سارة التونسي.