سارة التونسي تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة طردها من مسلسل “حرب أهلية”
المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة سارة التونسي عن صمتها ، وردت على تصريحات المُنتج المصري جمال العدل، الذي قال إن سبب استبعادها هو افتعالها بعض المشاكل والتي كانت من المُمكن أن تؤثر بالسلب في أجواء العمل، بالإضافة أنها لا تحمل تصاريح ورقية من النقابة لها، وتم استبدالها بالفنانة أروى جودة.
وكتبت سارة التونسي، فى منشورًا لها عبر حسابها على فيسبوك، قائلا: “احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية وبخصوص ماحدث وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت لكن كلي ثقة في القضاء المصري”.
وأضافت التونسي: “لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي الشخصية والمهنية والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة”.
واختتمت حديثها قائلة: “أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير حيث إن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة و ذكريات جميلة”.
وطرح اليوم المنتج تامر مرسي برومو مسلسل “حرب أهلية” بطولة الفنانة يسرا، التي تنافس به في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، على قناة cbc.
مسلسل “حرب أهلية” بطولة الفنانة يسرا، جميلة عوض، سينتيا خليفة، خالد أنور، رشدي الشامي، بسنت صيام، باسيل خياط، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج العدل جروب، وأروى جود التي حلت بدلًا من سارة التونسي.
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