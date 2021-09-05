سائرون يطالب مفوضية الانتخابات باجراءات قانونية ضد من يحاول استمالة الناخبين بالمال

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |

المستقلة /- طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري مفوضية الانتخابات باجراءات قانونية ضد من يحاول استمالة الناخبين بالمال .

وقال في بيان صحفي ان : ان هناك بعض المرشحين يحاولون استمالة الناخبين الى التصويت لهم عبر اساليب غير قانونية بتقديم المال وغيره.

واضاف الشمري ان : الفوز بالانتخابات وتمثيل الناس في البرلمان يتم بوسائل حقيقية تعبر عن قدرة المرشح على ايصال صوت الناخبين وتنفيذ مطالبهم المشروعة.

واوضح ان : الناخب العراقي وبعد عدة دورات انتخابية وصل الى قناعة واضحة بان يختار من يمثله بحق عبر ممارسات فعلية وليس كلاما لايغني ولايسمن من جوع.

وشدد الشمري على : ضرورة ان تقوم مفوضية الانتخابات باجراءات قانونية ضد من يقوم بهذه الاساليب لضمان نزاهة الانتخابات وعكس صورة حقيقية عن حيادية واستقلالية الانتخابات المقبلة.

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