سائرون : البنك المركزي ارتكب أكبر خطأ اقتصادي في البلاد

المستقلة/- عد تحالف سائرون، رفع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار أكبر خطأ اقتصادي ارتكبه البنك المركزي، فيما توقع التصويت على الموازنة خلال الأسبوع الحالي.

وقال النائب عن التحالف ناجي السعيدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “رفع صرف الدولار أكبر خطأ اقتصادي ارتكبه البنك المركزي”، مشيرا إلى “وجود قادة كتل يطالبون بإبقاء سعر صرف الدولار”.

وأضاف السعيدي، أن “مطالب الكرد وبعض الكتل السياسية تعرقل إقرار الموازنة”، مبينا أن “رئاسة البرلمان ارتأت التوجه نحو التفاهمات قبل تمرير الموازنة”.

وأوضح السعيدي وهو عضو اللجنة المالية النيابية أن “كتلا رئيسية في البرلمان تلقت تبليغا بعدم دخول جلسة الموازنة”، متوقعا “التصويت على الموازنة خلال الأسبوع الحالي”.

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