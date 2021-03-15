زيدان يخبر ريال مدريد بقراره حول مستقبل هازارد

المستقلة/- أخبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إدارة النادي بقراره بخصوص موقف إيدين هازارد من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب بيريز وزيدان في إعادة هيكلة فريق ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال ضم بعض العناصر القوية الشابة للعودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تفيد بأن كيليان مبابي وإيرلينج هالاند هما أهداف بيريز الرئيسية لتدعيم خط هجوم ريال مدريد الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية أن زيدان طلب من بيريز استمرار إيدين هازارد الموسم المقبل، ورفض فكرة رحيله عن الميرنجي في الصيف القادم.

وأثار تعدد إصابات إيدين هازارد وتراجع مستواه للموسم الثاني على التوالي منذ انضمامه إلى ريال مدريد حفيظة رئيس النادي وشكوكه حول إمكانية الاستفادة منه فنيا.

وبدأ بيريز بالفعل التفكير في إمكانية التخلي عن إيدين هازارد الصيف المقبل بحسب ما أكدت الصحيفة، مقابل الحصول على مبابي وهالاند لتدعيم خط الهجوم بقوة.

ولكن زيدان أظهر تمسكه باستمرار إيدين هازارد مع الفريق في الموسم القادم حتى في حال انضمام الثنائي الذهبي، وذلك لثقته الكاملة في قدراته الفنية.

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