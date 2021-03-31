زيادة بنسبة 25% .. فايزر وبيونتك ستزيدان إنتاج اللقاح

المستقلة /- أعلنت شركة “بيونتيك” الألمانية، عن عزمها تصنيع 5ر2 مليار جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 هذا العام مع شريكتها الأميركية “فايزر”، في زيادة نسبتها 25 في المئة عما كان متوقعا في السابق.

ونقلت وكالة “يورونيوز” الأوروبية عن الشركة قولها في بيان إن “الزيادة مدفوعة بتحسن عمليات الإنتاج، وبدء الإنتاج أخيرا في منشأة ماربرغ التابعة لـ “بيونتيك” في ألمانيا، والموافقة التنظيمية على عبوات بست جرعات، وتوسيع شبكتنا للتصنيع والإمداد”.