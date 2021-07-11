زوجة ميسي تكشف سر مكالمة التتويج

المستقلة/- خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار، عقب تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كوبا أمريكا، على حساب نظيره البرازيلي، بسبب مكالمة فيديو أجراها من منتصف ملعب “ماراكانا” الشهير.

وذهب ميسي عقب انتهاء المنصة من تسليم الكأس والميداليات للاعبين، نحو دائرة منتصف الملعب، وأجرى مكالمة بالفيديو عبر هاتفه مع زوجته أنطونيلا روكوزو، وأولاده الثلاثة “تياغو، ماثيو، سيرو”.

ونشرت أنطونيلا روكوزو عبر حسابها على موقع “إنستغرام” في خاصية “ستوري”: مجموعة صور لاحتفالات ميسي وزملائه في منتخب الأرجنتيني باللقب ومن بينها، صورة من المكالمة التي أجرى “البرغوث” معها من الملعب وعرض من خلالها ميداليته الذهبية.

واستخدم أيضا ميسي تطبيق “واتس آب” الشهير، للرد على رسائل التهنئة التي وصلت له من أصدقائه سواء في برشلونة أو في الأرجنتين.

ونشر ميسي عبر حسابة على موقع “إنستغرام”، صورا له مع الكأس بعد المباراة، وعلق عليها:” يا له من جنون جميل، هذا أمر لا يصدق، شكرا لله، نحن الأبطال”.

وحقق ليونيل ميسي (35 عاما) أول لقب دولي له مع منتخب الأرجنتين خلال مسيرته الدولية الطويلة معه، وذلك بعد فشله خلال 3 نهائيات سابقة في حصد بطولة كوبا أمريكا، ومرة في نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل أيضا.

 

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