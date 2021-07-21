زوجة دي ماريا تكشف وجهته المقبلة

المستقلة/- كشفت زوجة آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان عن الوجهة القادمة للاعب الأرجنتيني بعد انتهاء تعاقده مع النادي الفرنسي.

وصرحت جورجيلينا كاردوزو عبر قناة TYC سبورتس: “لا أشك لحظة أن دي ماريا سينهي مشواره مع كرة القدم بقميص روزاريو سنترال”.

وأضافت: “سيتراجع آنخيل عن هذه الفكرة فقط إذا أصيب بالجنون”.

وأكدت في سياق متصل: “لا أعرف متى سيحدث هذا، لا يسألني أحد عن المواعيد، لكنه يريد الاعتزال بقميص روزاريو سنترال”.

وكان آنخيل دي ماريا (33 عاما) قام بتجديد عقده مع بي إس جي حتى صيف 2022 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ورحل دي ماريا عن صفوف روزاريو سنترال في صيف 2006 إلى بنفيكا البرتغالي، ثم انتقل إلى ريال مدريد قبل مغادرته إلى مانشستر يونايتد، ومنه إلى سان جيرمان.