زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب الجزائر

المستقلة /- ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، قبالة الساحل الجزائري فجر اليوم، بحسب ما أفاد به المرصد الأمريكي المتخصص في رصد الزلال.

وسبق الزلزال القوي، علامة تحذيرية بداية الأسبوع الجاري، حيث ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر قبل 4 أيام.

وتحدث الزلازل في الجزائر في الجزء الشمالي من البلاد، وعادة ما تكون عند خط عرض 35 درجة شمالا، وأحيانا تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط.

وكان آخر زلزال ضرب الجزائر، في 24 شباط الماضي، حيث ضرب زلزال قوي، فجر الرابع والعشرين من شباط، المنطقة الشمالية.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

لماذا أخرج ألبرت أينشتاين لسانه لمصور؟.. صورة سعرها 74 ألف دولار

رياضية

ميلان ضد مانشستر يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اخر الاخبار

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب الجزائر

اخر الاخبار

احذر شرب الماء في هذه الحالة لأنه يؤدي للوفاة مباشرة

اخر الاخبار

تويتر تحظر من ينشر اسم هذه المدينة

اخر الاخبار

تجلط الدم بالساقين .. إليك الأعراض وأسباب الحدوث

اخر الاخبار

تجلط الدم بالساقين .. إليك الأعراض وأسباب الحدوث

اخر الاخبار

وفاة رئيس دولة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

إدارة بايدن تتوجه لـ حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

اخر الاخبار

التربية تعلن تعطيل الامتحانات يوم الاحد المقبل

رياضية

ناد مصري يشكو من “السحر” في بطولة أفريقية

اخر الاخبار

وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس

رياضية

ليس محمد صلاح.. كلوب يختار أفضل لاعب دربه

رياضية

قرار نهائي بخصوص عودة الجماهير إلى الدوري الإسباني

اخر الاخبار

3 أمور تحسم استمرار رونالدو مع يوفنتوس

رياضية

الأزمة مستمرة.. الشرطة يشكو العنكوشي