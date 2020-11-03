زلزال ازمير … اكثر من 100 قتيل وعمليات البحث مستمرة

المستقلة … عاشت مدينة ازمير التركية يوم الجمعة الماضي يوماً عصيباً بعد ان ضربها زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر والذي تسبب بالعديد من حالات الانهيار للمباني و تسجيل الاصابات بين المواطنين.

اليوم أعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، أرتفع الى ما يزيد 102 شخص.

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أما عن المصابين جراء الزلزال فقد وصل الى 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة، ويعتبر هذا العدد هو أكبر حصيلة لقتلى يتم تسجيلها في تركيا بسبب زلزال منذ ما يقارب 10 سنوات مضت.

وبحسب ادارة الكوارث التركية فأن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.