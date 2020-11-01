زلزال أزمير يحصد المزيد من الارواح بين الاتراك

المستقلة … بعد ان شهدت ولاية إزمير التركية مساء يوم الجمعة الماضي زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر انهارت العديد من المباني و البنايات لتسبب الخسائر المادية و البشرية بين المواطنين الاتراك.

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اليوم الاحد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 49 قتيلاً بعد ان كانت يوم أمس اقل من ذلك.

وبحسب مصادر تركية فأنه لا زال قرابة 214 من المصابين يتلقون العلاج، فيما أعلنت ادارة الكوارث التركية أن المئات من المصابين استكملوا العلاج بالفعل بشكل ناجح.