زاخو يتلقى ضربة ثلاثية قبل لقاء الزوراء

المستقلة/- أكد طه زاخولي، المشرف على فريق الكرة بنادي زاخو، أن الفريق سيفتقد لخدمات 3 لاعبين مؤثرين أمام الزوراء، الثلاثاء المقبل، في الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز.

وقال زاخولي في تصريحات صحفية: “سنفتقد لخدمات هداف الفريق زياد أحمد نتيجة الإصابة، فيما سيغيب كل من مؤيد عبد الباسط وبروا نوري عن المباراة لشعورهم بإصابات طفيفة مختلفة، وبالتالي سنفتقد الثلاثي”.

واستكمل: “الزوراء فريق كبير ومحترم، لكن جميع المباريات المتبقية مهمة ،ولا توجد فوارق بين الأندية، وبالتالي تحضيراتنا واحدة لجميع المواجهات، لذا سندخل المباراة بحثا عن النقاط الثلاث خصوصا وأن المباراة في ملعبنا”.

وأتم: “الفريق تعرض في الجولتين الماضيتين إلى نتائج سلبية، وهذا الأمر متوقع في حكم التحاق المدرب الجديد عبد الوهاب أبو الهيل بوقت متأخر، لكن الوضع الآن مختلف هناك انسجام واضح بين اللاعبين والمدرب، ونأمل أن يصحح الفريق نتائجه أمام الزوراء”.

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