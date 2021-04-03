ريال مدريد يهزم إيبار استعدادا لمواجهة ليفربول

المستقلة/- حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة (2-0) على ضيفه إيبار، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ريال مدريد، ماركو أسينسيو في الدقيقة 41، وكريم بنزيما في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد، بينما يتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الـ19.

ويعد هذا اللقاء هو الأخير لريال مدريد، قبل مواجهة ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.