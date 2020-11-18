ريال مدريد ينهي أزمة عقد راموس

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية إسبانية وصول إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع سيرخيو راموس، مدافع الفريق وقائده، من أجل تمديد عقده مع الملكي.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وشهدت مفاوضات التجديد العديد من مواقف الشد والجذب.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن الطرفين توصلا لاتفاق من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد لمدة موسمين، ليمتد حتى صيف 2023.

وأضافت الصحيفة أن التوقيع على العقد الجديد قد يتم قبل نهاية العام الجاري، وهي الفترة التي حددها الطرفان لتسوية المسائل الاقتصادية الأخيرة.

كذلك من المنتظر أن تتوصل الإدارة لاتفاق مع لاعبي الفريق، بشأن تخفيض الرواتب، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن مفاوضات تمديد العقد، يديرها راموس بشكل مباشر مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، دون وجود أي أطراف أخرى.

يذكر أن راموس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، وشارك مع الفريق الملكي في 660 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 100 هدفا وصنع 40، وحقق 22 لقبا محليا وقاريا.