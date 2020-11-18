ريال مدريد ينهي أزمة عقد راموس

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية إسبانية وصول إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع سيرخيو راموس، مدافع الفريق وقائده، من أجل تمديد عقده مع الملكي.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وشهدت مفاوضات التجديد العديد من مواقف الشد والجذب.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن الطرفين توصلا لاتفاق من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد لمدة موسمين، ليمتد حتى صيف 2023.

وأضافت الصحيفة أن التوقيع على العقد الجديد قد يتم قبل نهاية العام الجاري، وهي الفترة التي حددها الطرفان لتسوية المسائل الاقتصادية الأخيرة.

كذلك من المنتظر أن تتوصل الإدارة لاتفاق مع لاعبي الفريق، بشأن تخفيض الرواتب، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن مفاوضات تمديد العقد، يديرها راموس بشكل مباشر مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، دون وجود أي أطراف أخرى.

يذكر أن راموس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، وشارك مع الفريق الملكي في 660 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 100 هدفا وصنع 40، وحقق 22 لقبا محليا وقاريا.

 

اقرأ المزيد
رياضية

تفاصيل جديدة بخصوص اقتراب مبابي من ريال مدريد

رياضية

بالأرقام.. ميسي يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس

رياضية

أسطورة برشلونة يساعد راموس على تحقيق إنجاز أوروبي

رياضية

المال ينقذ نجم ريال مدريد من السجن

رياضية

إصابة فالفيردي.. ضربة جديدة لريال مدريد

رياضية

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة التاسعة

التعليقات مغلقة.

الاخبار

اجرام بغداد تعتزم اقتناء برامج تقنية حديثة لتعقب المجرمين

اخر الاخبار

اكتشاف مجموعة من البشر محصنة من كورونا

اخر الاخبار

عضو الكونغرس.. الهان عمر تنقلب على زوجها بعد علاقة غير شرعية

اخر الاخبار

محلل سياسي يكشف لـ “المستقلة” عن مفاجآت بشأن الفترة الانتقالية لترامب

اخبار العراق

اجتماعات مستمرة لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل

اخر الاخبار

قائمة الاكلات التي تثير القولون عليك تركها الان!

اخبار الاردن

الاردن بين اعلى 40 دولة بإصابات كورونا والعراق في المرتبة الـ 20

اخبار الاردن

الموقف الوبائي في الاردن : تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

رسميا العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر الحدودي

اخر الاخبار

أرامكو تتلقي طلبات شراء بـ 20 مليار على سنداتها الدولارية