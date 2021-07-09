ريال مدريد ينافس برشلونة على نجم الدنمارك

المستقلة/- دخل نادي ريال مدريد في منافسة مع غريمه برشلونة، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين بكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد تابعوا الدنماركي ميكيل دامسجارد، نجم سامبدوريا، باهتمام خلال اليورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سأل سامبدوريا مؤخرا عن سعر دامسجارد، والنادي الإيطالي مستعد لبيعه نظير 30 مليون يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد يستهدف تجديد الدماء في خط الوسط، مع الرحيل المحتمل لإيسكو هذا الصيف، بالإضافة إلى تقدم عمر لوكا مودريتش.

ويحظى اللاعب الدنماركي أيضا باهتمام قوي من ميلان وبرشلونة، عقب ظهوره بمستوى رائع مع منتخب الدنمارك.

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