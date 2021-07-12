ريال مدريد يقترب من التجديد لأحد نجومه

المستقلة/- يقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من تجديد تعاقده رفقة نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة مشواره ضمن صفوف الميرنجي.

وقد نجح ريال مدريد في وقت سابق في التجديد لكل من، ناتشو فيرنانديز ولوكا مودريتش إلى جانب لوكاس فاسكيز من أجل مواصلة مشوار الثلاثي ضمن صفوف الميرنجي.

وحسب ما ذكرته صحيفة ABC الإسبانية فإن ريال مدريد قرر تجديد عقد داني كارفخال خلال الفترة الحالية على الرغم من الإصابات التي ضربت اللاعب طيلة الموسم الماضي.

وقرر ريال مدريد توقيع عقد جديد مع داني كارفخال يمتد حتي موسم 2024، ليبقي رفقة الميرنجي حتى 3 مواسم متتالية.

ووصل داني كارفخال إلى ريال مدريد في صيف 2002 لينضم إلى فريق ريال مدريد ب، وصعد في جميع الفئات حتى حتي وصل إلى الفريق الأول الذي كان يحلم به.

 

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