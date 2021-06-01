ريال مدريد يعيد مدربه السابق

المستقلة/- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، في عقد يمتد حتى عام 2024.

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، كشف عن تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب الفريق خلفا لزين الدين زيدان.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام، رحيل زيدان من منصبه بناء على طلبه، بعد خروج الفريق خالي الوفاض من جميع البطولات.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، أن أنشيلوتي سيوقع عقدا مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات حتى عام 2024.

وأضاف رومانو، أنه من المرجح أن ينضم الثنائي أنطونيو بينتوس المعد البدني الشهير للنادي وديفيد أنشيلوتي للطاقم التدريب للمدرب الإيطالي.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي عمل مدربا لريال مدريد من قبل، وتحديدا في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا (العاشرة).

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