ريال مدريد يرفض بوجبا لهذا السبب

المستقلة/- يرفض ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، وفقا لتقارير صحفية.

وكان مانشستر يونايتد قد توصل لاتفاق مع الميرينجي، للظفر بخدمات المدافع رافائيل فاران مقابل 50 مليون يورو، وأعلن الناديان عن الصفقة بشكل رسمي، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نقلا عن تقارير إنجليزية، فإن يونايتد اقترح على ريال مدريد مبادلة بوجبا بفاران، وعدم إدراج أي أموال في الصفقة، لكن إدارة الملكي رفضت وطلبت المال فقط.

وأضافت الصحيفة: “ريال مدريد ركز على المال، حيث يفكر في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهو الهدف الكبير للميرينجي هذا الصيف”.

ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو/حزيران 2022، ولا يبدو أنه سيوافق على التجديد، بينما يسعى باريس سان جيرمان ويوفنتوس لضمه، وفقا لتقارير صحفية.