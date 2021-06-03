ريال مدريد يجدد عقد نجمه

المستقلة/- أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز، ليحسم الجدل رسميا حول مستقبل اللاعب.

وأصبح فاسكيز ثاني لاعب يجدد النادي عقده، بعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني اليوم: “توصل النادي ولوكاس فاسكيز لاتفاق، لتجديد عقد اللاعب، الذي سيظل مرتبطا معنا لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو/ حزيران من عام 2024”.

وكانت هناك بعض الاختلافات حول شروط العقد الجديد، مما فتح باب التكهنات بشأن احتمالية رحيل فاسكيز عن ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم لوكاس فاسكيز موسما مميزا للغاية مع ريال مدريد، حيث أشركه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي، في أكثر من مركز وأجاد بهم جميعا، الأمر الذي دفع إدارة النادي الملكي للتمسك باستمراره مع الفريق.

ويسعى ريال مدريد لتصحيح أوضاعه بعد الموسم الصفري الماضي، بينما يستعد لتغيير صورته في الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد، كارلو أنشيلوتي.

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