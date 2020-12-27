ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم بايرن ميونيخ

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد بات على أعتاب التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ.

وحسب ما ذكره موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع ديفيد ألابا، للانتقال إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وأعلن النادي البافاري في وقت سابق، فشل التوصل لاتفاق مع اللاعب، حول توقيع عقد جديد.

واستغل ريال مدريد تعطل مفاوضات تمديد عقد ألابا، ليتفق معه على تفاصيل عقده، الذي سيتم توقيعه في الفترة القانونية بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، وتفعيله رسميا بنهاية الموسم.

ويتضمن الاتفاق بين ريال مدريد واللاعب عقدا لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى ألابا 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.