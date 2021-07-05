ريال مدريد يبدأ استعداداته للموسم الجديد

المستقلة/- بدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين القليلين المتاحين تحت إمرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يبدأ ولايته الثانية مع النادي الملكي خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

ورغم انضمام براهيم دياز والصربي لوكا يوفيتش والنرويجي مارتن أوديجارد، الذين كانوا معارين إلى ميلان وآينتراخت فرانكفورت وآرسنال، على الترتيب، لا يزال أنشيلوتي بدون القوام الأكبر للفريق في بداية موسم 2021-2022.

ويتبقى انضمام اللاعبين الذين خاضوا كأس أمم أوروبا والذين ما زالوا مع منتخبات بلادهم في كوبا أمريكا، وأيضا هؤلاء الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو 2020.

وانتهت مسيرة البلجيكيين تيبو كورتوا وإيدين هازارد، والفرنسيين رافائيل فاران وكريم بنزيما، والنمساوي ديفيد ألابا، والألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، والويلزي جاريث بيل، في يورو 2020، إلا أنهم حصلوا على عطلة وسيعودون إلى تدريبات الريال خلال الأيام المقبلة.

بينما لا يزال البرازيليون إيدير ميليتاو وكاسيميرو وفينيسيوس مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا حيث يواجهون بيرو في نصف النهائي، بينما ودع فيدي فالفيردي المسابقة بعد هزيمة أوروجواي أمام كولومبيا بركلات الترجيح، ليبدأ عطلته أيضا.

فيما استدعى لويس دي لا فوينتي كلا من خيسوس باييخو وماركو أسينسيو وداني سيبايوس إلى منتخب إسبانيا الأوليمبي لخوض طوكيو 2020 والتي استدعي إليها كذلك الياباني تاكي كوبو.