رويترز: 4 يناير..أوبك تعقد اجتماعا لمراجعة أسعار النفط
المستقلة/- قالت مصادر لوكالة رويترز أن اجتماع “أوبك+” المقبل لمراجعة مستويات الإنتاج ربما ينعقد في الرابع من يناير.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تأكيد الموعد خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في السابع عشر من ديسمبر.
ووافقت “أوبك+” على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير مع عقد اجتماعات شهرية لمراجعة مستويات الإنتاج.
وبموجب الاتفاق سيصل إجمالي تخفيضات “أوبك+” لمستويات الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً مقابل 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.
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