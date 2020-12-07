رويترز: 4 يناير..أوبك تعقد اجتماعا لمراجعة أسعار النفط

المستقلة/- قالت مصادر لوكالة رويترز أن اجتماع “أوبك+” المقبل لمراجعة مستويات الإنتاج ربما ينعقد في الرابع من يناير.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تأكيد الموعد خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في السابع عشر من ديسمبر.

ووافقت “أوبك+” على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير مع عقد اجتماعات شهرية لمراجعة مستويات الإنتاج.

وبموجب الاتفاق سيصل إجمالي تخفيضات “أوبك+” لمستويات الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً مقابل 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.