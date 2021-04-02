رونالدو يقدم هدية لنجم منتخب مصر

المستقلة/- حصل الدولي المصري محمد النني، على هدية من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعدما أرسل له قميصه.

النني نجم آرسنال الإنجليزي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو وهو يستعرض قميص رونالدو بتوقيع من الأسطورة البرتغالي.

وعلق النني على فيديو قميص يوفنتوس برقم رونالدو: “ما هذه الهدية الرائعة، شكرًا لك كريستيانو”.

النني واجه رونالدو من قبل 3 مرات، مرتين عندما كان النجم المصري في بازل السويسري خلال بطولة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات موسم 2014/2015.

المواجهة الثالثة بين رونالدو ومحمد النني، كانت في مباراة منتخب مصر أمام البرتغال في 2018.

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