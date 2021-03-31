رونالدو يحسم موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس

المستقلة/- كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قرر البقاء مع “البيانكونيري” حتى نهاية عقده في يونيو 2022.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن موقع “توب ميركاتو” الفرنسي، أن رونالدو “إذا كان قد فكر في الرحيل عن يوفنتوس بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي من الدور ثمن النهائي للبطولة، فقد قام البرتغالي بتغيير رأيه، ويبدو الآن أنه يريد البقاء”.

وجرى الحديث خلال الأيام الماضية عن إمكانية عودة النجم البرتغالي من جديد إلى صفوف ريال مدريد، لكن يبدو أن قادة النادي الملكي غير متحمسين للفكرة.

كما ترددت أنباء عن رغبة يوفنتوس في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، حيث يتقاضى 31 مليون يورو سنويا، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة النادي الإيطالي، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.

يذكر أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، أحرز 30 هدفا بقميص “البيانكونيري” في 34 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، وصنع 4 أهداف.

 

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