روسيا تتوقع زيادة الطلب على النفط بنحو 7 مليون برميل

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المستقلة/-قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن “اتفاق أوبك+ قد يتغير إذا تعافت سوق النفط أسرع من المتوقع”.

وأضاف نوفاك في تصريحات اليوم الإثنين، أن الطلب العالمي على النفط مازال أقل بما بين 6 و7 ملايين برميل يومياً عن مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، لكنه توقع طلباً إضافياً على النفط بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً العام المقبل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى 52 دولارا للبرميل بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وبدء حملة تطعيم أوروبية،مما خفف أثر المخاوف من ضعف الطلب في المدى القصير

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