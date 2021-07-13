روان بن حسين تمنع من حضور دفن والدتها.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، عن السبب الذي منعها من عدم حضور دفن والدتها موضحة أن الكويت رفضت السماح لها بالدخول نظرًا لأنها لا تعترف بلقاح سينوفارم الذي تلقته.

وقالت ”روان“ عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام:“بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين هم بأمس الحاجة لي“.

وتابعت:“لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟“.

واختتمت قائلة:“بلادي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي تحرمني فيه من أبسط حقوقي، بس.. حسبي الله ونعم الوكيل“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، أعلنت قبل يومين عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من فشل كلوي، وفشل بالرئة، دخلت على إثر ذلك في غيبوبة منذ عدة أشهر.