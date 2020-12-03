رمز غريب يظهر في تطبيق واتساب.. فما هو؟

المستقلة /- مع إطلاق تحديثه الأخير، يظهر لك رمزا غريبا بجوار صورة البروفايل الخاصة بجهات اتصالك على تطبيق التراسل الفوري المملوكة لشركة “فيسبوك” واتساب WhatsApp، وهوا على شكل مؤقت أو ساعة صغيرة.

وبحسب ما ذكره موقع “thesaxon”، لا يعلم الكثيرين من مستخدمي “واتساب” ماذا يعني الرمز الجديد الذي يظهر على تطبيق التراسل، حيث طرحت منصة واتساب العديد من الميزات الرائعة مؤخرا لعل من أبرزها خاصية الرسائل المختفية أو الرسائل ذاتية التدمير expiring messages.

وتتيح ميزة “الرسائل المنتهية الصلاحية” expiring messages، عند تنشيطها لمستخدمي واتساب حذف الرسائل تلقائيا من الدردشة بعد مرور سبعة أيام، ولا تقتصر هذه الميزة على الرسائل النصية فقط، ولكن أيضًا تشمل ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات.

وإذا قامت أحد جهات اتصالك بتنشيط ميزة الرسائل سريعة الاختفاء على “واتساب”، ستتمكن من رؤية رمزا صغيرا على هيئة ساعة أو مؤقت بجوار صورة الملف الشخصي أو على صورة الدردشة الجماعية، لجهة الاتصال التي تقوم بالتحدث معها.

وعند تفعيلك للخاصية الجديدة سيرسل لك “واتساب” رسالة في نافذة الدردشة على التطبيق تفيد بأن الميزة قيد التشغيل، وكعادة الشركة المالكة للمنصة تأتي الميزة بعدة قيود أثناء استخدامها، لذا يجب عليك الانتباة إليها جيدا قبل تمكين خاصية “الرسائل المختفية” وهي كالتالي:

1. عند تشغيل الميزة الجديدة ستظل الرسالة التي قمت بإرسالها ضمن واتساب لمدة سبعة أيام، وستختفي بعدها تلقائيا.

2. إذا تمت إعادة توجيه رسالة مرسلة ضمن خاصية الرسائل “ذاتية الاختفاء”، فلن تختفي الرسالة من المحادثة المعاد توجيهها إليها.

3. إذا تم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الدردشة قبل اختفاء الرسالة، فسيتم حفظها وعند استعادة تلك النسخة سيتم حذف الرسالة تلقائيا.

4. تعد من أحد عيوب تلك الميزة هو إمكانية التقاط لقطة شاشة للمحادثة قبل أن تختفي دون علم المرسل.

5. تظل الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها ضمن الرسائل المختفية، محفوظة ضمن معرض الهاتف ولكنها تختفي فقط من الدردشة.