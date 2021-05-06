“رقم صادم”.. حقيقة حجم ثروة الفنان عادل إمام

المستقلة/- منى شعلان/ تداولت وسائل إعلامية عدة خلال الساعات الماضية، خبراً مفاده أن ثروة الفنان الكبير عادل إمام، تجاوزت 100 مليون دولار منقولا عن موقع CELEBRITY NET WORTH.

و بالفعل تم نشر هذا الخبر على موقع منقولا عن موقع CELEBRITY NET WORTH ولكن منذ عدة أعوام ، حيث قدرت ثروة الزعيم قبل عامين بأكثر من 250 مليون دولار.

وجمع الفنان عادل إمام هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن، إلا أنه لم يفصح يوما عن حجم ثروته الحقيقية في أي مقابلة طوال حياته، لكن تقارير سابقة أفادت بأنه يمتلك أكثر من نصف مليار جنيه مصري إضافة إلى عدد من العقارات والسيارات الفارهة منها ميتسوبيشي باجيرو ومرسيدس اس كلاس (Mercedes S Class، Mitsubishi pajero)، بعد أن كانت أول سيارة امتلكها الممثل المخضرم من نوع فيات (Fiat).

ويغيب عادل إمام عن الموسم الرمضاني الحالي بعد تواجده لعدة سنوات و ذلك لأسباب صحية، وخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان قد شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “فلانتينو”، وشاركه البطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وعلى الرغم من غياب إمام عن الموسم الرمضاني الحالي، إلا أن اسمه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية بسبب عرض مسرحيته “بودي جارد” والتى تعرض على منصة شاهد الإلكترونية.