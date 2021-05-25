رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة مجددا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الجلسة اليوم الثلاثاء، بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في المجلس.

وقبيل موعد بدء جلسة مجلس الأمة العادية، قام عدد من النواب بالجلوس على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم.

وجلس النائب فارس العتيبي مكان رئيس الوزراء، وخالد العتيبي مكان وزير الدفاع، ومبارك الحجرف مكان عيسى الكندري، ومرزوق الخليفة مكان وزير الخارجية.

وأعلن الغانم إنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة بعد غد الخميس، موضحا أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد في الثامن من يونيو المقبل.

ولفت الغانم إلى أن الجلسة الخاصة ستبحث أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة وبنودا أخرى.

وأشار إلى إن مكتب مجلس الأمة سيبت في طلبات الجلسات الخاصة التي تقدم بها بعض النواب لتحديد مواعيد انعقادها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بلافتات مثيرة ..استمرار الاحتجاجات السلمية لسوء الأوضاع الاقتصادية بسلطنة عمان

اخر الاخبار

“ارحل” .. نائب كويتي يحمل لافته مثيرة في مجلس الأمة ..صور

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة

اخر الاخبار

أزمة إقتصادية كبيرة.. انقطاع الأدوية والبنزين فى لبنان

اخر الاخبار

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

اخر الاخبار

وصول 3 قاذفات روسية بعيدة المدى إلى سوريا لأول مرة

اخر الاخبار

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة مجددا

اخر الاخبار

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة مجددا

اخبار الاردن

بطريقته الخاصة .. ملك الاردن يحتفل بذكرى استقلال بلاده

اخبار فلسطين

شهيد برصاص المستعربين في البيرة

اخر الاخبار

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 168 مليونا

اخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة الغربية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد تراجع توقعات عودة مبكرة للنفط الايراني

اخر الاخبار

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

اخر الاخبار

غوارديولا  الافضل في الدوري الإنكليزي الممتاز

اخبار فلسطين

حملة اعتقالات ضد فلسطينيي الداخل تثير الاستياء والغضب

اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تعيد النظر بحصانة النواب وتفسير الاغلبية