رسميا.. نقل كوبا أمريكا من الأرجنتين

المستقلة/- أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم استضافة البرازيل لفعاليات النسخة المقبلة من كوبا أمريكا بدلا من الأرجنتين وكولومبيا.

وكانت الأرجنتين انسحبت قبل 13 يوما على استضافة البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام كوبا أمريكا في الفترة بين 10 يونيو/حزيران المقبل و10 يوليو/تموز في كولومبيا والأرجنتين، قبل أن تقرر الأولى عدم قدرتها على الاستضافة بسبب المظاهرات الرافضة لإقامة المسابقة إلى جانب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ورغم قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بإسناد البطولة إلى الأرجنتين، لكن الأخيرة قررت مؤخرا صعوبة استضافتها بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى أنه تم تعليق النشاط الكروي بالبلاد.

وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا بعد نسخة 2019 التي حسمها منتخب السامبا لصالحه.