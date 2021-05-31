رسميا.. نقل كوبا أمريكا من الأرجنتين

المستقلة/- أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم استضافة البرازيل لفعاليات النسخة المقبلة من كوبا أمريكا بدلا من الأرجنتين وكولومبيا.

وكانت الأرجنتين انسحبت قبل 13 يوما على استضافة البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام كوبا أمريكا في الفترة بين 10 يونيو/حزيران المقبل و10 يوليو/تموز في كولومبيا والأرجنتين، قبل أن تقرر الأولى عدم قدرتها على الاستضافة بسبب المظاهرات الرافضة لإقامة المسابقة إلى جانب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ورغم قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بإسناد البطولة إلى الأرجنتين، لكن الأخيرة قررت مؤخرا صعوبة استضافتها بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى أنه تم تعليق النشاط الكروي بالبلاد.

وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا بعد نسخة 2019 التي حسمها منتخب السامبا لصالحه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

عالية نصيف: شركة باي ووتر مفلسة والعاملون فيها صاحب الشركة وأولاده فقط

رياضية

رسميا.. نقل كوبا أمريكا من الأرجنتين

ثقافة وفنون

نادين نسيب نجيم تحصل على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات

اخر الاخبار

وفاة الفنان العراقي فائز السنفور بعد تدهور حالته الصحية

رياضية

كوبا أمريكا تتلقى ضربة جديدة

رياضية

ريال مدريد يرد على رسالة زيدان

رياضية

أجويرو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

رياضية

أجويرو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

رياضية

تحديد موعد الدور الثالث من التصفيات الآسيوية

رياضية

انطلاق حملة دعم منتخب العراق في شوارع بغداد

رياضية

يوفنتوس يحسم موقفه بخصوص استمرار موراتا

رياضية

الاتحاد الأوروبي يرد على تحركات أندية دوري السوبر

رياضية

باريس يحسم الجدل بخصوص مستقبل بوكيتينو

رياضية

ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ

اخبار فلسطين

وفد فلسطيني يزور المصابين بمستشفى العريش العام في مصر

رياضية

راموس على رادار عملاق إنجليزي

اخر الاخبار

الجيش السوداني يكشف عن ردع الأعداء بالتعاون مع الجيش المصري