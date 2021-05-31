رسالة رومانسية من شيرين عبدالوهاب إلى زوجها حسام حبيب في عيد ميلاده

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان حسام حبيب بمناسبة عيد ميلاده ، ونشرت شيرين صورة تجمعها بزوجها على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة”تويتر”.

وعلقت شيرين على الصورة قائلة: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”.

فى سياق آخر كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أعربت عن سعادتها بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، مؤكدة أنها تحمد الله أنها تشاهد بلدها قوية وأن رئيسها إنسان يجبر بخاطر أهله.
وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: “أنا بحمد ربنا انى عايشه فى عصر شايفة بلدى اللى من أعرق بلاد التاريخ قوية ولها هيبتها، وشايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة”.

 

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