رحيل تانيا روبرتس نجمة أفلام “جيمس بوند” عن عمر 65 عامًا

المستقلة/ منى شعلان/ توفيت الممثلة العالمية “تانيا روبرتس”، البطلة السابقة لفيلم هوليوود الشهير “جيمس بوند”، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 65 عامًا ،بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأصيبت “روبرتس”، بوعكة صحية أثناء قيامها بنزهة مع كلابها ، ليلة عيد الميلاد، وفقًا لما ذكره مدير أعمالها “مايك بينجل”، مشيرا إلى أن الراحلة نقلت للمستشفى ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، ولكنها لم تستجب للعلاج، رغم أن حالتها الصحية كانت جيدة قبل أن تتعرض لهذه الوعكة، مؤكداً أن سبب وفاتها ليس له علاقة بفيروس كورونا كما أشيع.

ويجدر الإشارة إلى أن آخر منشورات “روبرتس” كانت مليئة بالطاقة الإيجابية قبيل تدهور حالتها الصحية عشية عيد الميلاد، فقد كانت تأمل في مستقبل أجمل وطلبت من متابعيها الاستمتاع بعام 2021 والبقاء بأمان.

أبرز دور سينمائي للممثلة الراحلة قدمته في فيلم “جيمس بوند” عام 1985، كما قدمت عدد من الأدوار الثانوية خلال مشوارها الفني، بالإضافة إلى عملها في مجال الإعلانات التلفزيونية.