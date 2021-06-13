راموس يتلقى عرضا إيطاليا

المستقلة/- لم يستقر الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، على وجهته الموسم المقبل؛ حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو/حزيران الجاري، ولم يتوصل مع الميرنجي لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب الدولي، حيث أشارت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، اتصل براموس، وطلب منه الانضمام للذئاب في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رغبة راموس لا تزال البقاء في ريال مدريد من خلال التوصل لاتفاق حول عقد جديد.

وزعمت تقارير صحفية سابقة أن راموس يرغب في التجديد مع الميرنجي لمدة عامين، بينما يقدم النادي الملكي موسما واحدا في العقد الجديد.

ويعد هذا الاتصال غريبا، إن صدقت تقارير الصحيفة الإسبانية، حيث سبق لراموس العمل مع مورينيو في ريال مدريد من 2010 وحتى 2013، وحدثت بينهما العديد من الخلافات خلال هذه الفترة.

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