راموس يتلقى صفعة جديدة من منتخب إسبانيا

المستقلة/- تغيب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، عن قائمة منتخب إسبانيا الأولمبي، والتي تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 خلال الفترة المقبلة.

وتنطلق منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز المقبل، حتى أغسطس/آب، بمشاركة 16 منتخبا في منافسات كرة القدم، تُقسم إلى 4 مجموعات.

المجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو تضم المنتخبين المصري والإسباني، بالإضافة إلى منتخبي الأرجنتين وأستراليا.

لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني، أعلن عن القائمة التي تشارك في أولمبياد طوكيو، حيث خلت من اسم سيرجيو راموس.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى إمكانية مشاركة راموس في الأولمبياد من بين الثلاثي الكبير، لا سيما وأنه غاب عن بطولة يورو 2020.

وكان لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، قد استبعد راموس من قائمة “الماتادور” المشاركة في يورو 2020، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

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