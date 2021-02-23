راموس يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبله

المستقلة/- اتخذ سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، قرارا جديدا بخصوص مستقبله مع النادي الملكي.

وينتهي تعاقد راموس في شهر يونيو/حزيران المقبل، وبالتالي يحق له الرحيل لأي فريق يريده، بدون أي مقابل، في ظل اهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن راموس خلال فترة الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة، أعاد التفكير في طريقة التفاوض مع ريال مدريد.

ورفض راموس في الفترة الماضية، عرض ريال مدريد بالتجديد لموسمين، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، خاصة أنه يريد تمديد عقده مع الاحتفاظ بأجره كاملا.

وأوضحت أن راموس بات الأن مستعدا للتفاوض من جديد مع ريال مدريد، لأنه يريد الاستمرار وعدم الرحيل لأي فريق أخر.

وأشارت إلى أن راموس مستعد للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، مقابل البقاء في ريال مدريد، خاصة أن إدارة الريال لن تغيير عرضها مهما حدث، في الأزمة المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.