رامز جلال مريض نفسي في رمضان 2021

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، الملصق الدعائي الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال ، الجديد والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2021.

وزعم مروجي الملصق الدعائي للبرنامج أنه يحمل اسم ” رامز مريض نفسي”، لكن ما يتم تداوله غير صحيح ومجرد شائعات، خصوصا أن رامز وفريق العمل وإدارة قناة “mbc مصر”، يتكتمون جميعا على اسم البرنامج وطبيعته.

من ناحية آخرى يستكمل رامز جلال حالياً تصوير فيلمه الجديد “هيكل عظمي” والتي تشاركه في بطولته غادة عادل ، ويجسد رامز جلال شخصية صحفى خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، ما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية “طبيبة” وتشاركه فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال كان خلال شهر رمضان 2020 وهو برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي قدمته الفنانة والإعلامية أروى واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة “mbc مصر”.