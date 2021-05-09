راضي شنيشل يكشف هدف الزوراء في الدوري العراقي

المستقلة/- أكد راضي شنيشل، مدرب الزوراء أن المباريات المتبقية من عمر الدوري العراقي الممتاز ستكون حاسمة.

وقال شنيشل في تصريحات صحفية: “لقاء الثلاثاء المقبل مع زاخو، مباراة تعني لنا العودة للمنافسة على الوصافة، بعد أن حسم بشكل كبير القوة الجوية الصدارة، وعلينا على الأقل أن لا نفرط في الوصافة، وبالتالي المباراة مهمة”.

وأضاف: “علينا أن نحسم موقعنا بأنفسنا وعدم الاعتماد على نتائج الفرق الأخرى، وبالتالي الجولتين المقبلتين أمام زاخو في الجولة 30 والقاسم في الجولة 31، نقاطهم ستكون مؤثرة في العودة إلى المركز الثاني”.

وأشار إلى أن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء غياب المدافع عباس قاسم، الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات، مؤكدا أن الفريق جاهز تماما للمباراة ويسعى للعودة إلى العاصمة بغداد بالنقاط الكاملة.

يشار إلى أن الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يحتل فريق زاخو المركز السادس برصيد 40 نقطة.

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