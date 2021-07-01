راضي شنيشل يدعو منتخب العراق للتمسك بوجود كاتانيتش

المستقلة/- يرى مدرب الزوراء راضي شنيشل أن المنتخب العراقي أمام فرصة تاريخية لبلوغ المونديال مؤكدا أن التمسك بالمدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش سيسهل مهمة الفريق.

وقال شنيشل في تصريحات صحفية: “المنتخب أمام فرصة قد لا تتكرر بعد أن وضعتنا القرعة أمام مجموعة أسهل من المجموعة الثانية، مع أن جميع المنتخبات لا يستهان بها لكن فرصة العراق جيدة وفق منتخبات المجموعة الأولى، والتأهل للمونديال يتطلب توفير الكثير من الأمور أهمها الاحتفاظ بالمدرب كاتانيتش”.

وأضاف: “التمسك بالمدرب السلوفيني سيختصر الزمن على الاتحاد كون المتبقي لانطلاق التصفيات شهرين وهي فترة غير كافية لتغيير المدرب، ثم أن منح كاتانيش فرصة استكمال الخطوة الأخيرة حق مشروع طالما أنه بات يعرف تفاصيل المنتخب أكثر من غيره”.

وأشار إلى أن المنتخب بحاجة إلى معسكرات ومباريات تجريبية جيدة واهتمام يوازي حجم المهمة المنتظرة وبالتالي تلك التفاصيل مهمة في تحضير الفريق نفسيا وبدنيا للتصفيات، منوها إلى أنه كان يتمنى أن تكون التصفيات بطريقة التجمع كونها ستصب في مصلحة العراق ومع ذلك الفرصة كبيرة جدا للتأهل للمونديال.

يذكر أن الاتحاد العراقي إلى الآن لم يحسم مصير المدرب كاتانيتش.

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