رابعة الزيات بعد وفاة والدتها: راح معك عمري

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، عن وفاة والدتها، صباح اليوم الأربعاء إثر معاناة لفترة طويلة مع مرض الزهايمر ومضاعفاته.

ونشرت الزيات، عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة تجمعها بوالدتها وفاة والدتها، وعلقت عليها: “يا عمري راح معك عمري يا ماما”.

وكانت رابعة الزيات قد ظهرت في وقت سابق من خلال فيديو لها مع والدتها عبر صفحتها على موقع إنستغرام، وهي تحتضنها وتقبلها، مشيرة إلى أنها تعاني مرض الزهايمر، وحالتها من المتوقع أن تتدهور.

وعلقت رابعة الزيات على الفيديو، قائلة: “ماما.. إنت نسيتي كتير أشياء وشوي شوي عم تنسي كل شي، بس أنا ما نسيت ولا راح أنسى كل كلمة، كل رجفة، كل دعاء، كل دمعة”.

وتقدم رابعة الزيات حاليا برنامج “شو القصة” على قناة لنا السورية، حيث تستضيف أحد المشاهير وتحاوره حول قصة مؤثرة في حياته، ويلاقي برنامجها ناجحاً كبيراً.

 

 

 

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