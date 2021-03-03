مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، للسفير الألماني لدى ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، ومن دون تأجيل.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي في بيان بالخصوص بأن صالح شدد كذلك خلال لقاء جمعه مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا في مدينة القبة بشرق البلاد على “ضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة”.

وحمل رئيس مجلس النواب الليبي السفير الألماني رسالة شكر للحكومة الألمانية على “اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية”.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي أن السفير الألماني لدى ليبيا أعرب من جانبه عن تقديره البالغ لرئيس مجلس النواب الليبي “على جهوده المستمرة التي أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية”

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