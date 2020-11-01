رئيس مجلس القضاء يبحث مع عدنان درجال انتخابات اللجنة الأولمبية

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الشباب والرياضة

المستقلة / – بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال النتائج الإيجابية لإشراف الهيئة القضائية على انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت بشفافية وانسيابية عالية .

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقتت المستقلة اليوم الأحد ، أن” رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وبحث معه النتائج الإيجابية لإشراف الهيئة القضائية على انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت بشفافية وانسيابية عالية.

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